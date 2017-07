‘OGC Nice meldt zich tevergeefs bij PSV voor verdediger’

OGC Nice heeft geïnformeerd naar Nicolas Isimat-Mirin. De club uit de Ligue 1 wilde van zowel PSV als de verdediger zelf weten of een huur tot de mogelijkheden behoorde, maar heeft nul op het rekest gekregen van beide partijen.

Le 10 Sport meldde eerder op de woensdag dat OGC Nice de 25-jarige Isimat-Mirin wilde kopen, maar werd afgeschrikt door de vraagprijs van ongeveer vijf miljoen euro. Volgens bovengenoemde regionale krant zette Nice echter dus niet in op een koop-, maar op een huurconstructie voor de voormalig jeugdinternational van Frankrijk.

OGC Nice toonde een jaar geleden ook al interesse in Isimat-Mirin, want toen meldde men zich bij het management van de verdediger, maar ook toen gaf Isimat-Mirin aan geen trek te hebben in een overstap. Hij speelde tot dusverre 87 officiële wedstrijden voor PSV en daarin kwam hij tot 3 doelpunten.