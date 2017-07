‘PSV heeft me dat verteld in de gesprekken, maar ik moet het afdwingen’

Albert Gudmundsson maakte woensdagavond zijn officieuze debuut voor PSV. In de oefenwedstrijd tegen FC Sion in het Zwitserse Le Châble deed de middenvelder mee in de tweede helft. Het debuut smaakt naar meer en Gudmundsson heeft van PSV te horen gekregen dat hij mag hopen op promotie naar de A-selectie.

Vorig seizoen kwam Gudmundsson in 34 duels voor Jong PSV tot 18 treffers. De twintigjarige IJslander mocht meetrainen met het elftal van Phillip Cocu en zat een paar keer bij de wedstrijdselectie, maar viel nooit in. "Ik wil er nu bij blijven en ook echt in de selectie komen. Dat perspectief is me in de gesprekken geboden, al zal ik het natuurlijk zelf moeten afdwingen", vertelt de jongeling aan het Eindhovens Dagblad. "Zo is het ook tegen me gezegd."

Gudmundsson zegt 'niet ontevreden' te zijn over zijn optreden tegen Sion. Hij heeft zichzelf 'een paar keer kunnen tonen' en dat is belangrijk, weet Gudmundsson. "Voor mij is het zaak om nu rustig te blijven, al geniet ik natuurlijk van dit mooie moment. Alleen wil ik meer, zeker nu ik hier heb gestaan. Bij PSV heb je altijd te maken met concurrentie van goede spelers, maar ik heb zelf ook wat te bieden. Dat wil ik de komende periode laten zien."