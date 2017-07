Pereiro schiet PSV voor rust langs Zwitsers in zeer matig duel

PSV heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. Na afgelopen zaterdag RKC Waalwijk met 2-0 te hebben verslagen, werd in Le Châble het Zwitserse FC Sion met 0-1 aan de kant geschoven. In een pover duel bezorgde Gastón Pereiro de Eindhovenaren de winst.

In de beginfase lagen er mogelijkheden voor beide teams om de score te openen. Elsad Zverotic stuitte echter op Jeroen Zoet, terwijl Pereiro naast het doel kopte. Na bijna een halfuur spelen kwam de eerste grote kans voor PSV en dat werd ook meteen een goal. Na een goede steekbal van Adam Maher en een pass van Jürgen Locadia kon Pereiro in twee instanties doel treffen. Kort voor rust kregen de Eindhovenaren nog een kleine kans, maar Daniel Schwaab knikte hoog over.

In de tweede helft gebeurde er weinig spectaculairs aan beide kanten. Trainer Phillip Cocu wisselde veel en zorgde er onder meer voor dat de twintigjarige Albert Gudmundsson in de 62ste minuut zijn officieuze debuut maakte in de hoofdmacht. In de slotfase ontdeed Steven Bergwijn zich nog knap van twee tegenstanders, maar zijn poging strandde eveneens in schoonheid.