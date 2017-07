Update: ‘Vitesse hoopt komst van voormalig huurling dit weekend af te ronden’

Vitesse heeft de achtste aanwinst van de zomer binnen, zo meldt de Gelderlander woensdag. Mukhtar Ali wordt definitief overgenomen van Chelsea en gaat voor drie jaar tekenen bij de Eredivisionist. De negentienjarige middenvelder was afgelopen halfjaar op huurbasis al actief in Arnhem.

Vitesse en Chelsea willen echter nog niet bevestigen dat er sprake is van een deal. Ali, die in Londen een contract tot medio 2018 heeft, begon in de jeugdopleiding van het Londense Leyton Orient voordat hij de overstap maakte naar the Blues. Ali won bij Chelsea in de seizoenen 2013/14, 2014/15 en 2015/16 de FA Youth Cup en in het laatstgenoemde seizoen ook de UEFA Youth League.

De middenvelder was vorig seizoen een van de vier huurlingen van Chelsea in het jaar van de bekerwinst. Hij vormde samen met Lewis Baker, Matt Miazga en Nathan de Londense enclave in Arnhem. De Engelsman wist dermate te overtuigen dat technisch directeur Mo Allach hem nu definitief naar de club haalt. Vitesse haalde eerder deze zomer ook Fankaty Dabo en Charlie Colkett van Chelsea, maar zij worden gehuurd.

Update 13 juli 15:11 uur - 'Vitesse hoopt komst van voormalig huurling dit weekend af te ronden'

Vitesse gaat zich vrijwel zeker versterken met Mukhtar Ali. Voetbal International meldt dat de Arnhemmers hopen komend weekend definitief een akkoord te bereiken met Chelsea over de transfer van de negentienjarige middenvelder. Ali zal zondag voet zetten op Nederlandse bodem en vervolgens een contract voor drie seizoenen tekenen. De geboren Somaliër was het afgelopen seizoen al een half jaar op huurbasis actief in Arnhem en heeft de clubleiding van Vitesse uiteindelijk weten te overtuigen van zijn kwaliteiten.