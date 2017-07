Woensdag, 12 Juli 2017

Müller kan naar Premier League na komst James

Chelsea staat op het punt om zich te versterken met Danilo. Real Madrid ontvangt een bedrag van 35 miljoen euro voor de Braziliaan, die ook in de belangstelling stond van Juventus. (Diverse Spaanse media)

Everton is momenteel op een voorbereidingstournee in Tanzania, maar Ross Barkley maakt geen deel uit van de selectie. Dit maakt zijn toekomst bij the Toffees alleen maar meer onzeker. (Daily Mail)

Nu James Rodríguez naar Bayern München is vertrokken, verlegt Manchester United de aandacht. The Red Devils hopen Thomas Müller nu in Zuid-Duitsland op te kunnen halen. (Daily Star) hopen Thomas Müller nu in Zuid-Duitsland op te kunnen halen.

Na twee jaar gaat Bournemouth miskoop Max Gradel alweer lozen. Sunderland heeft zich bij the Cherries gemeld voor de vleugelaanvaller, die in 2015 voor tien miljoen euro werd overgenomen van Saint-Étienne. (Daily Mail)

Real Madrid is vastbesloten om Eden Hazard te betrekken in een eventuele deal met Chelsea. Het is geen geheim dat the Blues zich erg graag willen versterken met Álvaro Morata. (Daily Star)