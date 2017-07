De Boer slaat eerste slag op transfermarkt na deal met Chelsea

Frank de Boer heeft zijn eerste succes geboekt op de Engelse transfermarkt. Cyrstal Palace huurt Ruben Loftus-Cheek voor een seizoen van Chelsea. Dat hebben the Eagles woensdagmiddag bekendgemaakt via de officiële kanalen. Op Selhurst Park hoopt Loftus-Cheek meer aan spelen toe te komen dan bij Chelsea het geval was.

De 21-jarige middenvelder werd opgeleid door Chelsea, waar hij al sinds zijn achtste jaar speelde. Door de stevige concurrentie op het middenveld in Londen kwam Loftus-Cheek vorig seizoen niet verder dan 29 speelminuten in de Premier League. Hij moest het doen met zes invalbeurten, terwijl hij de seizoenen daarvoor ook amper aan de bak kwam. In totaal staat de teller op 32 wedstrijden voor Chelsea, waar zijn contract doorloopt tot medio 2021.

De jeugdinternational is de eerste aanwinst voor Crystal Palace deze zomer. “Ik kreeg de optie om naar Palace te komen en vond dat geweldig”, laat Loftus-Cheek weten op de clubwebsite van zijn tijdelijke werkgever. “Ik kom hier niet ver vandaan, ik ben geboren in Lewisham. Palace is een goede club, waar ik een goede kans heb om aan spelen toe te komen. Er staat al een sterk team en ik kijk er naar uit om er onderdeel van te zijn.”