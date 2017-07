Update: Willem II doet zaken met Arsenal en haalt Engels jeugdinternational

Daniel Crowley verlaat Arsenal definitief voor Willem II. Tegenover het Brabants Dagblad bevestigen de Tilburgers de komst van de negentienjarige middenvelder. Woensdagochtend staat de medische keuring op het programma, waarna hij een driejarig contract ondertekent.

Crowley is geen onbekende in de Eredivisie, vorig seizoen speelde hij namelijk al op huurbasis voor Go Ahead Eagles. In de eerste seizoenshelft kwam hij tot zes competitiewedstrijden voor Oxford United in de League One, na de winterstop was hij goed voor zestien competitieduels met de club uit Deventer. Daarin was hij twee keer trefzeker, maar wist hij degradatie niet te voorkomen.

Het contract van Crowley bij the Gunners liep nog een jaar door. Voor komend seizoen werd hij door de Londense club ingedeeld bij Arsenal Onder-23. Hij zag het niet zitten om een jaar bij de beloften aan de slag te gaan, waarna hij besloot aan te dringen op een vertrek, met een transfer naar Willem II als gevolg.

Update maandag 17 juli 10.38 uur – Willem II doet zaken met Arsenal en haalt Engels jeugdinternational

Daniel Crowley is definitief speler van Willem II. De negentienjarige Engelse middenvelder komt over van Arsenal en tekende een driejarig contract in Tilburg. Crowley gaat bij de Eredivisie-club spelen met rugnummer 14. Vorig seizoen speelde hij al op huurbasis voor Go Ahead Eagles. “Dat zie ik uiteraard als een voordeel. Ik weet wat er gevraagd wordt en hoe hier gevoetbald wordt”, laat de aanwinst weten op de clubwebsite. “Ik wil in het veld belangrijk kunnen zijn en me als speler kunnen ontwikkelen. Dat kan ik alleen als ik speeltijd en vertrouwen krijg, ik heb het gevoel dat ik dat hier bij Willem II ga krijgen.”