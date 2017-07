Update: Barcelona bevestigt de komst van topverdiener Martens

Oranje-international Lieke Martens maakt een absolute toptransfer. De 24-jarige aanvaller verlaat het Zweedse Rosengard voor Barcelona, ook in het vrouwenvoetbal een absolute topclub. De overstap wordt tegenover De Telegraaf bevestigd door haar zaakwaarnemer Tim Vrouwe. Martens wordt bij Barça de bestbetaalde speelster en met de transfer is een ‘historisch hoog bedrag’ gemoeid.

Om welk bedrag het gaat, is onbekend. Martens, vanaf komend weekend met het Nederlands vrouwenelftal actief op het EK in eigen land, tekent tot medio 2020 bij haar nieuwe club. Normaliter wordt er in het vrouwenvoetbal niet meer dan enkele tienduizenden euro’s betaald voor speelsters, maar volgens het dagblad wordt er voor Martens ‘flink in de buidel getast’.

Martens kwam vorig seizoen met Rosengard in actie tegen Barcelona. In de Champions League was de ploeg uit Catalonië over twee wedstrijden met 3-0 te sterk. De nieuwe club van Martens werd uiteindelijk in de halve finales uitgeschakeld door de dames van Paris Saint-Germain.

DONE DEAL! Lieke Martens gaat voor Barcelona spelen en wordt daar topverdiener! Check het hele verhaal op Voetbalzone.nl #barcelona #martens #vrouwenvoetbal A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Jul 12, 2017 at 4:16am PDT

Lieke Martens is officieel speelster van Barcelona. De club heeft haar komst woensdag bevestigd. De Oranje-international tekent voor drie jaar in Spanje. “Ik ben blij dat ik bij Barcelona heb getekend”, laat Martens weten op de clubwebsite. “Ik heb de club altijd al gevolgd en het is een enorme eer voor me om bij Barça te spelen. Ik hoop prijzen te winnen met de club en hopelijk gaan we het goed doen in de Champions League.”