Man City schrikt niet van som van dertig miljoen

Demarai Gray heeft een gesprek gehad met Leicester-manager Craig Shakespeare over zijn toekomst. Tottenham Hotspur, Everton en Liverpool zijn geïnteresseerd in de aanvaller van the Foxes . (Sky Sports)

Voormalig Vitesse-speler Isaiah Brown gaat komend seizoen mogelijk aan de slag in de Premier League. Brighton & Hove Albion wil de Engelsman graag huren van Chelsea. (Brighton and Hove Independent)