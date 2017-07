‘Martins Indi maakt transfer van maximaal vijftien miljoen euro’

Bruno Martins Indi staat voor een terugkeer bij Stoke City. De verdediger wordt woensdag medisch gekeurd, want the Potters hebben met FC Porto een akkoord bereikt over een transfersom voor de verdediger, zo meldt Sky Sports.

De 25-jarige Martins Indi speelde vorig seizoen 37 wedstrijden op huurbasis voor Stoke en maakte een goede indruk op manager Mark Hughes. “We willen Bruno graag terughalen naar Stoke, ik denk dat iedereen dat wel begrijpt (…) Hij heeft ook het gevoel dat hij terug wil, maar momenteel bevinden de onderhandelingen met zijn club zich in een impasse”, zei de manager vorige week donderdag nog op de officiële website van Stoke.

Die impasse is nu dus doorbroken en dus is het wachten op de mededelingen van de clubs. Volgens Sky Sports koopt de club uit de Premier League het nog één jaar doorlopende contract van Martins Indi voor een transfersom af die kan oplopen tot 15,1 miljoen euro. De linkspoot was eerder nog voor 7,7 miljoen euro vertrokken van Feyenoord naar FC Porto, maar een belangrijke pion werd hij bij Os Dragões nooit.

Martins Indi speelde vier seizoenen voor Feyenoord toen hij naar Portugal vertrok en pakte in zijn carrière nog geen prijs. Wel eindigde hij in 2014 met het Nederlands elftal op de derde plaats op het WK in Brazilië. Als Martins Indi door de keuring komt, dan wordt hij na Darren Fletcher en Josh Tymon de derde zomeraanwinst voor het team van Hughes. Fletcher en Tymon kwamen transfervrij over van respectievelijk West Bromwich Albion en Hull City.