Juventus huurt Costa voor één seizoen en betaalt zes miljoen

Douglas Costa de Souza is speler van Juventus. De club uit Turijn maakte dinsdagavond al bekend dat de 26-jarige rechtsbuiten voet op Italiaanse bodem had gezet voor de medische keuring en die is dus met succes afgerond. Bayern kondigt nu ook aan dat Douglas Costa voor één seizoen wordt gehuurd, waarna Juventus hem definitief kan overnemen. Eerder meldden diverse media nog dat het om twee seizoenen gaat, maar dat blijkt niet te kloppen. De huursom bedraagt zes miljoen euro, zo maakt Juventus wereldkundig..

De club van trainer Massimiliano Allegri heeft vervolgens de optie om de Braziliaan voor veertig miljoen euro over te nemen, al wordt die koopoptie automatisch gelicht wanneer er een aantal sportieve doelstellingen wordt behaald. Wat die doelstellingen zijn, is niet bekend. Hoe dan ook: Douglas Costa mag zich na Juan Cuadrado, Medhi Benatia en Rodrigo Bentancur de vierde zomeraanwinst noemen van Juventus. Cuadrado en Benatia speelden al op huurbasis voor de regerend kampioen van Italië.

Douglas, 21-voudig international van Brazilië, komt uit de jeugdopleiding van Grêmio en maakte voor die club ook zijn debuut in het profvoetbal. Hij vertrok vervolgens naar Shakhtar Donetsk om vijf jaar later voor dertig miljoen euro de overstap te maken naar Bayern. De linkspoot kwam in dienst van de Beierse formatie tot 14 doelpunten en 27 assists in 77 wedstrijden en won met de club twee landstitels, de DFB-Pokal en de DFL-Supercup.

Na de komst van James Rodríguez, die wordt gehuurd van Real Madrid, bleek er voor Douglas Costa geen plaats meer te zijn bij Bayern. Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge liet dan ook weten dat de linkspoot mocht vertrekken: “Hij wil graag naar Juventus en daarom zijn we gaan praten. We willen een bepaald bedrag en als dat is bereikt, dan zijn we bereid hem te laten gaan”, zei hij tegen Kicker.