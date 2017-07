Juventus verwelkomt Costa en lijkt Danilo te moeten vergeten

Juventus heeft dinsdagavond bevestigd dat Douglas Costa overkomt van Bayern München. De Italiaanse grootmacht heet de aanvaller welkom via de officiële kanalen, maar maakt verder nog geen details wereldkundig. Costa is aangekomen in Turijn om de laatste formaliteiten af te ronden. De transfer zat al enige tijd in de pijplijn: diverse Italiaanse media meldden dinsdag al dat Costa de medische keuring spoedig gaat doorlopen.

Naar verluidt wordt de 26-jarige Costa eerst gehuurd voor een bedrag van zes miljoen euro, waarna, bij een verder verblijf in Italië, Juventus veertig miljoen moet overmaken aan der Rekordmeister om hem definitief in te lijven. Costa had al te horen gekregen dat hij niet kon rekenen op een basisplaats en wist na het binnenhalen James Rodríguez door Bayern dat hij dit seizoen zeker weinig aan spelen zou toekomen.

Eerder stelde voorzitter Karl-Heinz Rummenigge al dat de onderhandelingen met de verliezend finalist van de Champions League voorspoedig verliepen. Daarbij gaf hij tevens aan dat Costa voor ongeveer vijftig miljoen mocht vertrekken bij de Duitse topclub. “Hij wil graag naar Juventus en daarom zijn we gaan praten”, aldus Rummenigge eerder in gesprek met Kicker. “We willen een bepaald bedrag en als dat is bereikt, dan zijn we bereid hem te laten gaan.”

De overgang van Costa kan nare gevolgen hebben voor Danilo van Real Madrid, die bij de Spaanse landskampioen niet op een basisplaats kan rekenen. Juventus had een oogje op de verdediger, maar de regels in Italië schrijven voor dat clubs slechts twee non-EU-spelers mogen aantrekken per seizoen en Juventus heeft deze zomer al de Uruguayaans jeugdinternational Rodrigo Bentancur overgenomen van Boca Juniors.