‘Ik kijk naar de topcompetities, een stap in die richting heeft mijn voorkeur'

Adam Maher wil nog altijd slagen in de top, maar de 23-jarige middenvelder weet dat hij PSV hard moet vechten voor zijn plek. Tijdens zijn verhuurperiode vorig jaar bij Osmanlispor kon Maher op veel speelminuten rekenen, maar in Eindhoven lijkt een basisplaats er dit seizoen niet in te zitten.

“Ik ben op een leeftijd dat ik absoluut wil en ook moet gaan spelen”, aldus Maher in gesprek met Voetbal International. “Daarom moet de keuze die ik nu maak goed zijn. Ik heb het naar mijn zin gehad in Turkije. Zij speelden Europa League, dat was voor mij een voorwaarde. Belangrijk was dat ik veel minuten heb gemaakt.”

Maher heeft nog niet uitvoerig gesproken met trainer Phillip Cocu over zijn rol komend seizoen. Het is de vraag hoeveel speeltijd voor hem in het verschiet ligt bij PSV. “Dat weet ik niet, zou je aan de trainer moeten vragen”, antwoordt Maher, wiens contract medio 2018 afloopt. “Uiteindelijk beslis ik en niemand anders waar mijn toekomst ligt. Ik kijk eerst naar de topcompetities, een stap in die richting heeft mijn voorkeur. Lukt dat niet, dan zullen we verder moeten kijken. Ik ben nog jong.”

Maher heeft in zijn eerste twee seizoenen bij PSV veel gespeeld, is twee keer kampioen geworden en heeft tevens tweemaal de Johan Cruijff Schaal gewonnen. “Maar daar praat niemand over”, aldus de ex-speler van AZ. “Daarna is het wel minder geworden. Dat heeft met bepaalde factoren te maken, daar wil ik niets over zeggen. De dingen lopen toch zoals ze moeten lopen. Ik weet wat ik kan en ik ben nog altijd heel ambitieus.”