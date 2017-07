De Boer moet na communiqué uit Frankrijk definitief op zoek naar keeper

Steve Mandanda keert terug bij Olympique Marseille. De Franse club maakt dinsdagavond bekend dat de keeper overkomt van Crystal Palace. Mandanda tekent een contract voor drie seizoenen bij Marseille, dat de transfersom niet naar buiten brengt. Volgens media uit Frankrijk gaat het om twee miljoen euro plus eventuele bonussen.

Tussen 2007 en 2016 stond Mandanda al onder de lat bij Marseille. Hij verdedigde 334 keer het doel van l'OM in de Ligue 1. Nadat zijn contract afliep bij Marseille vertrok de 24-voudig international van Frankrijk naar Palace. Hij begon als eerste keeper, maar raakte zijn basisplek vanwege een blessure kwijt aan Wayne Hennessey. Ook nadat Mandanda weer fit was, gaf Sam Allardyce het vertrouwen aan diens concurrent.

In totaal kwam Mandanda tot negen duels in de Premier League. De voormalig eerste keeper van het Franse elftal zou hebben geweigerd om de training te hervatten onder Frank de Boer. De 32-jarige sluitpost had zijn zinnen gezet op een terugkeer bij Marseille en heeft nu gekregen waarop hij hoopte. De Boer moet daardoor op zoek naar een nieuwe keeper. Eerder deze maand meldde AS dat de oefenmeester hoopt op de komst van Jasper Cillessen.

Cillessen verruilde Ajax vorige zomer voor Barcelona, dat dertien miljoen euro neertelde voor de sluitpost. Voorlopig moet hij het nog stellen met een reserverol in Camp Nou, want hij speelde tot dusver één wedstrijd in LaLiga. In de Copa del Rey, die afgelopen seizoen door Barcelona gewonnen werd, kon Cillessen wel rekenen op een basisplaats. Overigens is hij niet de enige landgenoot die De Boer naar Londen zou willen halen. Joël Veltman zou ook hoog op het verlanglijstje staan van de nieuwe manager van Crystal Palace.