Internazionale doet zaken met Fiorentina en betaalt ruim vijf miljoen

Borja Valero mag zich definitief speler van Internazionale noemen. Nadat Fiorentina maandagavond al liet weten dat de Spanjaard zou vertrekken, hebben i Nerazzurri dinsdagmiddag officieel bevestigd dat zij de 32-jarige middenvelder een driejarig contract hebben laten ondertekenen.

Valero speelde sinds 2012 voor la Viola en maakt nu voor een som van naar verluidt 5,5 miljoen euro een binnenlandse overstap. Bij Internazionale wordt hij na de komst van Milan Skriniar, voor wie de Milanezen in totaal dertig miljoen euro betaalden aan Sampdoria, en de transfervrije doelman Daniele Padelli de derde aanwinst van de zomer.

Inter wordt voor de routinier zijn zesde werkgever. Valero begon zijn loopbaan bij Real Madrid, maar slaagde er niet in om door te breken in de Spaanse hoofdstad. Hij verdedigde vervolgens de kleuren van Real Mallorca, West Bromwich Albion, Villarreal en Fiorentina. Met de club uit Toscane schopte hij het in 2014 tot de finale van de Coppa Italia.