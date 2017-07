Chelsea stalt felbegeerd talent voor het eerst in Championship

Hull City heeft zich op huurbasis versterkt met Ola Aina. The Tigers nemen de verdediger voor één seizoen over van Chelsea, zo maken the Blues op de officiële website bekend. Aina maakte afgelopen seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Chelsea en speelde reeds zes wedstrijden.

Het is de eerste keer dat Aina verhuurd wordt door Chelsea. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van the Blues en maakte in augustus zijn debuut in het eerste elftal, in de EFL Cup-wedstrijd tegen Bristol Rovers. Afgelopen seizoen maakte hij deel uit van de selectie die kampioen van Engeland werd.

Bij Hull City moet Aina bijdragen aan een snelle terugkeer naar het hoogste niveau. The Tigers degradeerden afgelopen seizoen uit de Premier League. Voorlopig is de verdediger de vierde speler uit de A-selectie die op huurbasis vertrekt bij Chelsea. Todd Kane vertrok tijdelijk naar FC Groningen, Tammy Abraham werd verhuurd aan Swansea City en Danilo Pantic speelt komend seizoen bij Partizan Belgrado.