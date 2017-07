Wenger denkt niet aan vertrek Sánchez: ‘Hij kan ook nog verlengen’

Alexis Sánchez wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek bij Arsenal, maar de kans is groot dat hij volgend seizoen gewoon het shirt van the Gunners draagt. Arsène Wenger heeft op een persconferentie laten weten dat de Chileense aanvaller geen transferverzoek heeft ingediend. Verwacht wordt dat Arsenal de international aan zijn tot medio 2018 doorlopende contract houdt.

Arsenal deed Sánchez in een eerder stadium al een nieuw contractvoorstel, maar deze heeft hij nog altijd niet geaccepteerd. Bayern München en Manchester City leken de beste kanshebbers op de komst van de aanvaller, maar tot een overstap is het nog altijd niet gekomen. Het lijkt er nu sterk op dat de 28-jarige buitenspeler annex spits komend seizoen in het Emirates Stadium te bewonderen is.

“Spelers hebben hier een contract en wij verwachten dat zij hun contracten respecteren”, zei Wenger in Sydney, waar Arsenal zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. Gevraagd naar een eventueel transferverzoek van Sánchez, antwoordde Wenger kort maar krachtig: “Nee. Niemand weet op dit moment of Sánchez aan het laatste jaar van zijn contract bezig is, want hij kan het ook verlengen”, aldus Wenger.