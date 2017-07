‘VfL Bochum zet Verbeek vlak na start voorbereiding op straat’

Gertjan Verbeek is ontslagen bij VfL Bochum, meldt BILD dinsdagochtend. Het contract van de Nederlandse trainer liep door tot medio 2018 bij de club uit de 2. Bundesliga. De ex-trainer van onder meer AZ en Feyenoord werd maandagavond ingelicht over het besluit.

Hij was reeds begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar al op de eerste dag ontstond er commotie. Verbeek liet de eerste training van het seizoen plots een uur eerder beginnen, waardoor de verzamelde supporters amper iets meekregen van de eerste oefensessie. Niet alleen de supporters waren boos, ook de clubleiding was niet blij met de actie van Verbeek. Behalve de spelers bleek niemand op de hoogte van zijn besluit om eerder te starten.

“Ik ben niemand een verklaring schuldig”, reageerde een geïrriteerde Verbeek tegenover de Duitse media. “Ik weet niet wie het gecommuniceerd heeft. We zijn om 13.00 uur samengekomen met de spelers. En toen we klaar waren hebben we een uur getraind. Dat is genoeg voor vandaag.”

Verbeek was sinds december 2014 trainer van Bochum. Daarvoor was hij kort trainer van 1. FC Nürnberg. Bij Bochum kreeg hij de doelstelling om te promoveren naar de Bundesliga. In het seizoen 2015/16 eindigde Verbeek nog op de vijfde plaats met zijn team, vorig seizoen moest men genoegen nemen met de negende plaats op de ranglijst.