‘De Boer hoort Barcelona vraagprijs aanvaller bepalen op veertien miljoen'

Munir El Haddadi gaat Barcelona verlaten. De club heeft hem laten weten dat hij vrij is om te onderhandelen met geïnteresseerde clubs, zo meldt Sport dinsdag. Barça hanteert een vraagprijs van veertien miljoen euro voor de aanvaller, die goed in de Europese markt ligt. Het medium noemt Schalke 04, West Ham United, Southampton, Crystal Palace en een Franse club.

Eerder toonde Zenit Sint-Petersburg al belangstelling voor Munir en de Russen waren zelfs bereid om meer dan veertien miljoen euro te betalen, maar de speler zelf zag een overstap naar de Russische competitie niet zitten. Hij wacht liever af op andere aanbiedingen. De genoemde clubs zouden bereid zijn een bedrag tussen de acht en tien miljoen euro op tafel te leggen. Het gat met de vraagprijs van Barcelona lijkt overbrugbaar, waardoor El Haddadi de clubs voor het uitkiezen heeft. Ook Ajax werd in een eerder stadium gelinkt aan de gewilde aanvaller.

De 21-jarige aanvaller brak in het seizoen 2013/14 door bij Barcelona, maar heeft zich door de stevige concurrentie nooit vast in de basis weten te spelen. Met spelers als Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez voor zich, is de kans op veel speelminuten klein. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Valencia, waar hij in 33 wedstrijden tot zes doelpunten kwam in LaLiga.