Everton-aanvaller klimt uit diep dal: ‘Er is hulp beschikbaar, praat erover’

Er gloort licht aan het einde van de tunnel voor Aaron Lennon. De dertigjarige aanvaller van Everton werd twee maanden geleden in verwarde toestand opgenomen in het ziekenhuis, maar hij is aan de beterende hand en heeft inmiddels zelfs zijn rentree al gemaakt op het trainingsveld van the Toffees. Lennon kijkt maandagavond in een emotionele brief op social media terug op een bewogen periode.

"Het is goed om terug te zijn na een moeilijke periode. Ik heb een goede eerste trainingsweek achter de rug en kan niet wachten om deze lijn door te trekken", schrijft de pijlsnelle buitenspeler. Lennon richt zich vervolgens tot de medici die zijn behandeling voor hun rekening namen en de overige patiënten die hem vergezelden. "Ik wil hen bedanken. Verder is de steun die ik heb ontvangen van de club Everton, Tottenham Hotspur (zijn ex-werkgever, red.), hun supporters en het voetbalpubliek in het algemeen fantastisch geweest."

"Het is voor mij belangrijk om te benadrukken dat er hulp beschikbaar is", vervolgt de 21-voudig Engels international. "Iedereen die zich ongewoon voelt, zou hulp moeten zoeken, want het is belangrijk en goed om erover te praten." Lennon kwam de afgelopen voetbaljaargang slechts elfmaal in actie voor Everton in de Premier League. Eerder speelde hij gedurende zijn carrière voor Leeds United en Tottenham Hotspur.