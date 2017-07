Nouri ‘gebaat bij rust’: ‘Verleidelijk om alles van hem te willen weten’

Edwin Goedhart, sportarts van de KNVB, is van mening dat Abdelhak Nouri vooral gebaat is bij rust. De middenvelder van Ajax ligt momenteel in het ziekenhuis in Oostenrijk nadat hij zaterdag tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar zakte met hartritmestoornissen. "Hij moet in alle rust werken aan zijn herstel", aldus Goedhart bij RTL Late Night.

Ajax heeft maandagavond een update naar buiten gebracht over de situatie van Nouri. Zijn hart ‘functioneert normaal en blijkt onbeschadigd’. De Amsterdammers benadrukken dat dit nog niets zegt over het totale herstel van Nouri. "Het is heel verleidelijk om alles van hem te willen weten, maar hij is gebaat bij rust en dat er niet steeds wordt gebeld. Dan kunnen ze in alle rust werken aan zijn herstel.”

De hersenfuncties van Nouri kunnen niet goed worden onderzocht zolang Nouri in slaap wordt gehouden, laat Ajax weten op Twitter. Goedhart zegt dat er eerst onderzocht moet worden wat de exacte oorzaak is geweest. "Pas dan kun je bepalen wat de beste behandeling is. Dan weet je of hij zijn dagelijkse leven weer op kan pakken."