‘Atlético Madrid troeft PSG, United en City af en betaalt 45 miljoen euro’

Atlético Madrid heeft een principe-akkoord bereikt met AS Monaco over de transfersom van Fabinho. De Braziliaanse middenvelder maakt in januari de overstap naar Madrid, voor een bedrag van 45 miljoen euro, weet AS te melden. De Spanjaarden troeven Paris Saint-Germain, Manchester United en Manchester City af.

Atlético Madrid heeft momenteel een transferverbod en mag derhalve deze zomer geen spelers contracteren. Fabinho maakt derhalve pas begin volgend jaar de overstap. Paris Saint-Germain leek de beste kaarten te hebben voor de komst van Fabinho, maar Monaco wilde hem niet naar PSG laten gaan omdat de club de concurrentie niet wil versterken.

Daarnaast hebben Monaco en PSG geen goede onderlinge verhouding en daar heeft Atlético nu van geprofiteerd. Na lange onderhandelingen zijn beide clubs nu dus tot een akkoord gekomen. De speler zelf bereikte ook al een persoonlijk akkoord met Atlético Madrid.