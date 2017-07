Real presenteert aankoop van dertig miljoen: ‘Beste club ter wereld’

Real Madrid heeft Theo Hernández gepresenteerd. De negentienjarige linksback komt over van Atlético Madrid en kost de Koninklijke dertig miljoen euro. Hernández tekende tot medio 2023 en gaat in het Estadio Bernabéu spelen met rugnummer 15. Vorig seizoen speelde de verdediger nog op huurbasis voor Deportivo Alavés.

Hernández sloot zich in 2007 aan bij de jeugdopleiding van Atlético, maar heeft nooit een officieel duel voor de club gespeeld. De linksback werd gezien als groot talent bij Atlético, maar is nu dus vertrokken naar de aartsrivaal. “Gefeliciteerd, vanaf nu ben je speler van Real Madrid”, zei voorzitter Florentino Pérez maandag bij de presentatie. “Jij wilde graag naar ons komen, ondanks dat er andere grote Europese clubs achter je aan zaten. Jouw toewijding zal niet snel vergeten worden door iedereen binnen Real Madrid. Vorig seizoen heb je bewezen over voldoende potentieel, kwaliteit, ambitie en kracht te beschikken om te spelen voor Real Madrid.”

Hernández gaf te kennen blij te zijn met het warme onthaal bij zijn nieuwe club. “Ik ben blij dat ik nu deel uitmaak van de beste club ter wereld. Ik ben gekomen om te leren van de besten en samen veel prijzen te winnen. Ik wil iedereen bedanken, Hala Madrid!”