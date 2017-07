Keizer: ‘Balans zien te vinden tussen denken aan Appie en aan Ajax’

Ajax schrapte maandag de open training vanwege de situatie rondom Abelhak Nouri. De Amsterdammers keerden terug vanuit het trainingskamp en hebben maandag weer een training afgewerkt. Trainer Marcel Keizer heeft er alle begrip voor dat de selectie nog niet de volledige focus heeft, na wat er is gebeurd met Nouri. De middenvelder ligt nog in het ziekenhuis in Oostenrijk en wordt in slaap gehouden, nadat hij afgelopen zaterdag in elkaar zakte met hartritmestoornissen.