Koeman kijkt uit naar samenwerking: ‘Rooney kan zelfs als ’zeven‘ spelen’

Wayne Rooney werd maandag officieel door Everton gepresenteerd aan de Engelse pers, nadat the Toffees afgelopen weekeinde overeenstemming hadden bereikt met Manchester United over de transfer van de 31-jarige aanvaller. Ronald Koeman denkt Rooney uitstekend te kunnen gebruiken, ondanks het feit dat de vedette bij United niet meer voorkwam in de plannen van José Mourinho.

"Iedereen kent de kwaliteiten van Wayne", zegt de manager van Everton op een persconferentie. "We beogen productiviteit in huis te halen. Hij kan als 'tien' spelen achter de spits, als 'negen' en zelfs als 'zeven'." Volgens Koeman loopt Rooney ondanks zijn staat van dienst nog altijd over van ambitie. "Hij wilde heel graag terugkomen. Hij heeft mij ervan overtuigd dat hij houdt van druk; hij is eraan gewend. Sommige spelers hebben die druk nodig om het beste uit zichzelf te halen. Jullie hebben het voortdurend over zijn leeftijd, maar hij is 31, wat in de voetballerij nog steeds jong is. Zijn kwaliteiten en ambities waren voor mij voldoende om hem terug te halen naar Everton."

De woorden van Koeman worden onderschreven door Rooney zelf. "Deze uitdaging komt precies op het juiste moment in mijn carrière. Dit is geen plek om van mijn pensioen te gaan genieten", verzekert de 119-voudig Engels international. "Toen ik eenmaal wist dat Ronald mij naar Everton wilde halen, kende ik geen enkele twijfel meer. Ik wilde graag weer voor die club spelen. Het is een opwindende tijd voor Everton. De club wil vooruit en heeft de juiste spelers gecontracteerd, dus ik hoop dat het een mooi jaar voor ons wordt."