‘Arnautovic dient transferverzoek in en kan verkassen naar grote clubs'

Marko Arnautovic wil vertrekken bij Stoke City. De 28-jarige aanvaller zou volgens Sky Sports een transferverzoek hebben ingediend bij the Potters vanwege ‘gebrek aan ambitie’ bij de club. De beslissing volgt bovendien op een bod van negentien miljoen euro van West Ham United, dat volgens de Daily Telegraph is geweigerd door Stoke. Veel clubs zouden nu weer interesse hebben in de Oostenrijks international, waaronder het Everton van trainer Ronald Koeman.

Arnautovic speelt sinds medio 2013 bij Stoke, dat destijds ongeveer drie miljoen euro betaalde aan Werder Bremen. Waar de aanvaller eerder vooral in het nieuws was vanwege zijn opvallende gedrag op en buiten het veld, kwam Arnautovic bij de Premier League-club tot bloei. In vier seizoenen bij Stoke speelde hij 125 competitieduels, waarin hij 22 scoorde.

De ex-speler van onder meer FC Twente en Internazionale wil echter meer ambitie zijn bij de club en laakt het gebrek aan topaankopen. Tot op heden zijn er enkel een paar transfervrije spelers aangetrokken, zoals onder anderen Darren Fletcher en Josh Tymon. Trainer Mark Hughes probeert volgens het eerdergenoemde medium Arnautovic te overtuigen om bij de club te blijven.

Met het transferverzoek van Arnautovic, die nog drie jaar vastligt bij de Engelse club, gaan verschillende clubs in Europa hun aandacht verleggen naar de aanvaller. AC Milan, Paris Saint-Germain, West Ham United en Everton zouden belangstelling hebben om Arnautovic over te nemen van Stoke. Het is niet duidelijk hoeveel de club voor de aanvaller verlangt.