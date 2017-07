Kruisbandblessure zet streep door restant van 2017 voor Sparta-international

Sparta Rotterdam zal het maandenlang moeten stellen zonder Janne Saksela, zo meldt de club maandagmiddag via de officiële kanalen. De Fins international zal naar alle waarschijnlijkheid tussen de zes en negen maanden uit de roulatie zijn wegens schade aan de voorste kruisband van zijn rechterknie.

In de openingswedstrijd van de voorbereiding, tegen de amateurs van SSS Klaaswaal (1-8 winst), viel de 24-jarige rechtsback vroeg uit. De Spartaan bleek niet in staat om het veld zelfstandig te verlaten en na afloop liet trainer Alex Pastoor al weten zich zorgen te maken over de gesteldheid van Saksela.

Door de kwetsuur aan de kruisband zal de Fin nu lange tijd moeten revalideren. Sparta rekent erop de verdediger zeker niet inzetbaar is tot aan de winterstop. Saksela kwam begin dit kalenderjaar naar Sparta, dat hem transfervrij overnam van het Finse Rovaniemen Palloseura. Mede door de concurrentie van Denzel Dumfries heeft hij nog maar vijf Eredivisieduels op zijn naam staan.