‘Plotselinge interesse Barcelona dwingt Real Madrid tot belofte aan aankoop’

Real Madrid lijkt Dani Ceballos definitief binnen te hebben. Ángel Haro, voorzitter van Real Betis, heeft in een persconferentie maandagmiddag aangegeven dat de twintigjarige middenvelder op het punt staat te vertrekken naar de Koninklijke. Hiermee wint Real de felle strijd met Barcelona om de handtekening van het toptalent.

Ceballos maakte indruk tijdens het afgelopen EK Onder-21 in Polen, waar hij verkozen werd tot speler van het toernooi. Dit is de Spaanse grootmacht ook niet ontgaan en het lijkt erop dat het talent de komende jaren gaat voetballen in Madrid. “Dani heeft het aanbod om te verlengen bij Betis niet geaccepteerd”, aldus Haro. “Daarbij heeft Real Madrid ons verteld dat hij al een overeenstemming heeft bereikt met de club. Beide clubs zijn nu aan het praten, in enkele uren of dagen komt er nieuws.”

Marca meldde zaterdag al dat de gewilde middenvelder komende week medisch gekeurd wordt bij de Spaanse landskampioen en dat hij vervolgens een zesjarig contract gaat tekenen. Betis zou een bedrag van achttien miljoen euro overhouden aan de verkoop van Ceballos. De transfersom zal door Real Madrid in drie termijnen betaald worden. Door de komst van de Spaans jeugdinternational moet er echter wel een middenvelder uit Madrid vertrekken. Dit lijkt James Rodríguez te worden, terwijl ook Mateo Kovacic en Lucas Vázquez weg zouden mogen.

De Champions Leauge-winnaar troeft Barcelona af, dat zich op het laatste moment gemengd had in de strijd om Ceballos. Volgens Goal waren de Catalanen pas geïnteresseerd in het talent toen hij imponeerde op het EK Onder-21. Barcelona zou de jongeling hebben verteld dat hij een van de belangrijkste middenvelders zou worden, maar Ceballos weigerde een overgang naar Camp Nou nadat de club aanbiedingen op André Gomes en Denis Suárez negeerde en Carles Aleña een nieuw contract aanbood. De druk van Barcelona heeft er mede voor gezorgd dat Real een prominente plaats in de hoofdmacht heeft beloofd aan Ceballos.