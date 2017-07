FC Utrecht maakt komst ‘echte killer’ officieel: ‘Recordbedrag na degradatie’

Dario Dumic maakt officieel de overstap van NEC naar FC Utrecht. De international van Bosnië-Herzegovina tekent voor vier seizoenen bij de winnaar van de play-offs van vorig seizoen. Dumic speelde sinds januari 2016 voor NEC, nadat hij overkwam van Bröndby IF. Zijn contract liep nog twee jaar door.

Dumic groeide bij NEC uit tot sterkhouder en miste afgelopen seizoen geen minuut. In totaal kwam de mandekker tot vijftig competitieduels voor de club, waarin hij vijf keer scoorde. "We zijn trots dat we wederom een speler verkopen, ditmaal zelfs voor een recordbedrag voor NEC na een degradatie", vertelt technisch directeur Remco Oversier. NEC heeft tevens een bonusregeling en een doorverkooppercentage bedongen, laat hij weten.

"Dit toont wederom aan dat NEC een club is waar spelers in relatief korte tijd beter worden en klaargestoomd worden voor hun volgende stap. We wensen Dario alle succes in Utrecht en hopen dat hij zowel in de Eredivisie als ook in de Europa League en bij het Bosnische elftal zijn ontwikkeling zal voortzetten", concludeert Oversier.

Dumic wordt door trainer en technisch directeur Erik ten Hag omschreven als een 'fysiek sterke centrale verdediger, die naast duelkracht ook over voetballend vermogen beschikt'. "We zijn blij dat we een kwaliteitsspeler als Dario aan ons keurkorps kunnen toevoegen. Hij neemt naast zijn kwaliteiten ook een behoorlijk pak ervaring en karakter mee", aldus Ten Hag.