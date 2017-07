Feyenoord-talent scoort bij officieus debuut: ‘Ik heb genoten van deze kans’

Jordy Wehrmann maakte afgelopen zaterdag zijn officieuze debuut in het eerste elftal van Feyenoord. De achttienjarige middenvelder wist zijn eerste optreden op te luisteren met een doelpunt, waarmee hij de eindstand van het oefenduel met FC Lisse op 0-5 bepaalde.

Een kwartier voor tijd kreeg hij de bal van Cheick Touré, waarna Wehrmann de bal fraai in de rechterkruising wist te plaatsen. “Nou, de geschiedenisboeken is een beetje overdreven. Maar volgens mij heb ik een goede indruk achtergelaten en ik heb met plezier op het veld gestaan. Ik heb genoten van deze kans”, zegt Wehrmann in gesprek met RTV Rijnmond. Voor de meeste Feyenoord-supporters in Lisse was hij nog een grote onbekende.

“Ik ben een verdedigende middenvelder, die al elf jaar bij Feyenoord speelt. In de Onder-8 ben ik bij de club gekomen. Ik ben een middenvelder die graag in de duels komt, maar ook geregeld in scoringspositie komt. Dat was vandaag wel te zien”, stelt de middenvelder. Hij moest even wennen aan de werkwijze bij de eerste selectie. “Je merkt de professionaliteit en de scherpte. Het is een stap, je merkt gewoon dat er volwassen gasten rondlopen.”

“In het veld, maar ook buiten het veld”, vervolgt Wehrmann. “Ik leer veel van jongens als Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin, daar praat ik veel mee. Daar probeer ik dan ook wat van op te steken. Mijn debuut in het eerste is natuurlijk het uiteindelijke doel. Ik hoop dat het dit jaar gaat lukken.”