‘Feyenoord neemt kennis van Braziliaanse interesse voor Botteghin’

Eric Botteghin staat mogelijk voor een terugkeer naar Brazilië. De Volkskrant meldt zondag dat de 29-jarige centrumverdediger van Feyenoord in de nadrukkelijke belangstelling van zowel Corinthians als São Paulo staat. Hoewel Botteghin zijn zinnen zou hebben gezet op een langer verblijf bij Feyenoord, is een transfer niet helemaal uit te sluiten.

São Paulo behoort met zes landstitels in de clubhistorie immers nog altijd tot een van de succesvolste clubs uit het Braziliaanse voetbal. Botteghin werd geboren onder de rook van Morumbi, maar speelde nooit voor São Paulo. Via Grêmio kwam hij in 2007 in Nederland terecht bij PEC Zwolle, waarna hij via NAC Breda en FC Groningen in 2015 bij Feyenoord belandde. Daar ligt hij nog tot medio 2019 vast.

Algemeen directeur Eric Gudde laat desgevraagd weten de intentie te hebben Botteghin te behouden voor Feyenoord, dat zich deze zomer al wist te versterken met Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius. De beleidsmaker erkent dat de selectie van de titelverdediger nog niet compleet is, maar zorgen maakt hij zich allerminst. "Tja, is de selectie van Chelsea al compleet?", vraagt hij zich hardop af in gesprek met het dagblad. "Nee, en die hebben geld als water. Als je nu heel geforceerd spelers gaat halen, dan weet je dat je meer betaalt. Aan de andere kant snap ik ook dat het prettig is om met een complete groep de voorbereiding in te gaan. Dat zal altijd een beetje wringen."