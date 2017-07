‘In veel opzichten is hij een verbetering ten opzichte van Zlatan’

Romelu Lukaku lijkt voor een bedrag van 85 miljoen euro op weg naar Manchester United en de Belg zou, als de transfer doorgaat, tot nu toe de duurste speler van deze transferperiode worden. Voor the Red Devils komt een nieuwe spits na de blessure, en het vertrek, van Zlatan Ibrahimovic als geroepen en Robbie Fowler verwacht wel dat Lukaku een succes gaat worden op Old Trafford.

“Ik moet toegeven dat ik een beetje verbijsterd ben door zijn beslissing om bij Manchester United te gaan spelen. Het is een aparte keuze, want waarom zou hij voor een trainer willen spelen die al twee keer heeft besloten dat hij niet goed genoeg is”, begint de oud-spits van onder meer Liverpool tegenover de Daily Mirror. “Dat is precies wat José Mourinho heeft gedaan, hoe hij het ook probeert de draaien.”

“Iedereen zei dat hij op weg was naar Chelsea en zij hadden er ook vertrouwen in, terwijl United bezig leek te zijn met Álvaro Morata. Wat is er dan precies veranderd dat Lukaku besloten heeft om zijn zelfvertrouwen, reputatie en toekomst op het spel te zetten bij Mourinho? De transfersom maakt daar natuurlijk onderdeel van uit. Als een club, inclusief bonussen, ruim negentig miljoen euro betaalt voor een speler, is er een goede kans dat als hij niet speelt, de manager de prijs zal betalen.”

“Ik geloof ook dat hij een garantie is voor doelpunten. In veel opzichten is hij een verbetering ten opzichte van Ibrahimovic. Zlatan scoorde wel, maar United kreeg niet die energieke, jonge speler die op verdedigers af stormde, de ruimte achter de defensie zocht en een actie maakte”, gaat Fowler verder. “Lukaku zal dat wel doen als hij in vorm is en dat zal United dit seizoen zeker sterker maken… maar niet te veel hoop ik!”