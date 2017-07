‘Ik vind het krokodillentranen, de grote clubs willen zelf ook de hoofdprijs’

Ronald Waterreus hekelt de houding van de traditionele top drie op de transfermarkt. De oud-doelman zegt het schrijnend te vinden dat Ajax, Feyenoord en PSV voor een dubbeltje op de eerste rang wensen te zitten tijdens de onderhandelingen over spelers met andere Eredivisionisten.

Zo zou PSV Ridgeciano Haps willen losweken bij AZ, maar vormt de vraagprijs van tien miljoen euro die de Alkmaarse club naar verluidt hanteert voor de linkervleugelverdediger tot op heden een struikelblok. "De grote clubs in Nederland vinden altijd dat ze niet met Europa kunnen concurreren omdat ze te weinig geld hebben, maar in Nederland winnen ze juist altijd omdat ze het meeste geld hebben. Alleen dat laatste vertellen ze er nooit bij", zegt Waterreus in gesprek met FOX Sports.

Volgens de voormalig Oranje-international is het nog altijd aan de overige clubs om de vraagprijs voor een speler te bepalen. "Dus als een speler dat kost, kost hij dat", vervolgt hij. Waterreus stelt dan ook dat de traditionele top drie zich niet moet beklagen over de overige competitiegenoten. "Ze willen zelf ook de hoofdprijs bij buitenlandse clubs. Dat vind ik dus een beetje krokodillentranen."