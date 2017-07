Kevin Strootman baalt: ‘Ik hoop dat dit het laatste zal zijn’

Kevin Strootman is niet blij met het vertrek van Antonio Rüdiger. De zeventienvoudig international tekende zondag voor vijf seizoenen bij Chelsea, nadat AS Roma minimaal 35 miljoen euro ontvangt voor de Duitser. Strootman hoopt dat Rüdiger de laatste speler zal zijn die de Italiaanse topclub gaat verlaten, zo laat hij weten via Instagram.

“Succes aan mijn vriend Rüdiger bij zijn nieuwe club”, zegt de Oranje-international op het sociale medium. “Ik ga onze gevechten op de trainingen missen, net als onze discussies in de kleedkamer. Maar we gaan je vooral missen op het veld. PS: Ik hoop dat dit het laatste vaarwel van deze zomer zal zijn”, besluit Strootman.

I Giallorossi hebben in deze transferwindow al afscheid moeten nemen van Mohamed Salah en Leandro Paredes. De Egyptische aanvaller verliet de club voor Liverpool, terwijl de Argentijnse middenvelder verkaste naar Zenit Sint-Petersburg. Daarnaast keerde keeper Wojciech Szczesny na twee jaar gehuurd te zijn van Arsenal terug naar Londen en lijkt Mario Rui op weg naar Napoli.