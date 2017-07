Sneijder mag meetrainen met selectie van Galatasaray: ‘Geweldig nieuws’

Wesley Sneijder lijkt een einde te maken aan de geruchten over een vertrek bij Galatasaray. Zondag kwam het verhaal naar buiten dat hij teruggezet zou worden naar de beloften als hij niet akkoord ging met het ontbinden van zijn contract. Nu laat de 33-jarige middenvelder via Twitter weten blij te zijn dat hij de training mag hervatten bij de Turkse topclub.

"Geweldig nieuws", zo begint Sneijder zijn bericht op het sociale medium. "Galatasaray wil eindelijk dat ik morgen een medische test onderga en meetrain met de selectie." De recordinternational van Oranje werd de afgelopen maanden vaak gelinkt aan een transfer naar Italië en de Verenigde Staten, maar een langer verblijf bij Galatasaray lijkt hiermee de meest logische optie.

"Ik wil bij Galatasaray blijven. Aan het einde van het seizoen wordt er een WK gespeeld en ik wil met het Nederlands elftal voor die beker strijden", zo werd Sneijder afgelopen woensdag nog geciteerd door Sporx. Hij zou zelf hebben voorgesteld om zijn tot medio 2018 doorlopende contract tegenover een lager salaris te verlengen, maar dat zou Galatasaray niet zien zitten.

Sneijder maakte in de winter van 2013 voor 7,5 miljoen euro de overstap van Internazionale naar Cim Bom en dat is ook het bedrag dat als gelimiteerde transfersom in de arbeidsovereenkomst van Sneijder is opgenomen. Hij speelde 175 wedstrijden voor Galatasaray en kwam daarin tot 45 doelpunten en 44 assists.