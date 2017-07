Chelsea betaalt maximaal 39 miljoen voor Antonio Rüdiger

Chelsea heeft de eerste zomeraankoop binnen. Na het transfervrij binnenhalen van Willy Cabellero komt Antonio Rüdiger over van AS Roma. De Italiaanse club maakt bekend dat er 35 miljoen euro met de deal is gemoeid. Via variabelen kan dat bedrag oplopen tot 39 miljoen euro. Rüdiger heeft voor vijf seizoenen getekend op Stamford Bridge en krijgt rugnummer 2.

Volgens Engelse media gaat hij jaarlijks vier miljoen euro verdienen. De zeventienvoudig Duits international, die voornamelijk als centrumverdediger acteert maar ook op de flanken kan spelen, vertrok in 2015 nog van VfB Stuttgart naar Roma. Destijds kostte hij vijftien miljoen euro. Sindsdien kwam Rüdiger tot 56 competitieduels voor i Giallorossi, waarin hij 2 keer scoorde. Zijn contract liep nog vijf seizoenen door.

De komst van Rüdiger is een welkome opsteker voor Chelsea, want op transfergebied gaat het de club deze zomer niet voor de wind. Romelu Lukaku verkoos Manchester United boven een terugkeer bij the Blues, de pogingen om Alex Sandro over te nemen van Juventus zijn tot dusver vruchteloos en ook AS Monaco-middenvelder Tiémoué Bakayoko blijkt een lastig doelwit. Chelsea zou echter het vertrouwen hebben dat beide spelers nog haalbaar zijn.

"Het is een fantastisch gevoel, want niet iedere speler krijgt de kans om naar zo'n grote club te gaan", beseft de 24-jarige mandekker. "Ik zie ernaar uit om mijn ploeggenoten te leren kennen. Ik ben heel trots om mezelf speler van Chelsea te mogen noemen."Technisch directeur Michael Emenalo stelt dat Rüdiger zichzelf de afgelopen jaren heeft bewezen. "Hij is nog jong, maar heeft ervaring opgedaan bij een club die op internationaal niveau meedoet. Hij heeft alles in zich om uit te blinken in de Premier League."

Antonio Conte krijgt met Rüdiger een gewenste verdedigende versterking. De oefenmeester zag Nathan Aké deze zomer vertrekken naar Bournemouth, terwijl aanvoerder John Terry naar Aston Villa ging. Aanvankelijk hoopte Conte een speler als Leonardo Bonucci of Virgil van Dijk binnen te halen, maar al gauw werd Rüdiger het voornaamste doelwit. Hij won deze zomer nog de Confederations Cup met Duitsland.