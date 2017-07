Everton haalt Rooney voor twee jaar terug naar Goodison Park

Everton heeft Wayne Rooney zondag officieel teruggehaald naar Goodison Park. De aanvaller maakt de overstap van Manchester United en tekent voor twee seizoenen. Eerder in het weekend doorliep hij de medische keuring met succes. Everton laat weten een transfersom te hebben betaald, maar maakt de hoogte niet bekend.

In 2004 vertrok Rooney nog voor 37 miljoen euro van Everton naar Manchester United. Hij kwam sindsdien tot 393 competitieduels voor the Red Devils, waarin Rooney 183 keer scoorde. De 31-jarige aanvaller was vorig seizoen geen vaste waarde onder José Mourinho. Bij Everton lijkt die rol onder Ronald Koeman wel voor hem in het verschiet te liggen. De topscorer aller tijden van Engeland had ook een aantal lucratieve aanbiedingen uit China op tafel liggen, maar kiest ervoor om in de Premier League te blijven spelen. Hij keert terug bij de club waar hij zijn doorbraak in het profvoetbal beleefde.

Rooney is alweer de zesde zomeraankoop van Everton. Davy Klaassen kwam voor 27 miljoen euro over van Ajax, Jordan Pickford werd met een minimumbedrag van 28,6 miljoen euro de duurste Engelse keeper aller tijden en Henry Onyekuru kwam voor 7,7 miljoen euro over van Eupen. Hij wordt echter komend seizoen gestald bij kampioen Anderlecht. Bovendien werd Michael Keane voor 34 miljoen euro overgenomen van Burnley en wist Everton Sandro Ramírez voor zes miljoen euro los te weken bij Málaga.

"Wayne heeft me aangetoond dat hij de ambitie heeft die we hier nodig hebben. Hij heeft een winnaarsmentaliteit en weet wat ervoor nodig is om prijzen te pakken", zegt Koeman. "Ik ben heel blij dat hij heeft besloten thuis te komen. Hij houdt van Everton en was wanhopig om terug te keren. Hij is nog altijd maar 31 jaar en ik twijfel niet aan zijn kwaliteiten. Het is fantastisch om hem hier te hebben." Rooney kwam tussen 2002 en 2004 tot 77 optredens voor Everton en 17 doelpunten. Als zestienjarige debuteerde hij al voor de club waar hij de jeugdopleiding van doorliep.