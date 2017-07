Update: Situatie Abdelhak Nouri ‘zeer stabiel’, oefenduel Ajax afgelast

Ajax heeft de open training van maandag afgelast. De Amsterdammers laten op de clubwebsite weten het ongepast te vinden om de eerste open training in aanloop naar het nieuwe seizoen vanwege de situatie van Abdelhak Nouri. De middenvelder van Ajax ligt in het ziekenhuis op de afdeling intensive care nadat hij zaterdag te maken kreeg met hartproblemen.

Tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk ging Nouri op de grond zitten, waarna hij wegviel. Hij werd op het veld behandeld en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Ajax heeft laten weten dat Nouri buiten levensgevaar is en momenteel in slaap wordt gehouden.

Vanwege zijn situatie heeft de club besloten de open training niet door te laten gaan. "Ajax vindt een open training - de eerste van dit seizoen voor eigen publiek, eentje die altijd een feestelijk tintje heeft - momenteel niet gepast", luidt een statement op de clubsite.

Ajax heeft zondagavond laten weten dat het in verband met de hartproblemen van Abdelhak Nouri een streep zet door het oefenduel met Rijnsburgse Boys dat dinsdagavond afgewerkt zou worden. De club laat verder weten dat de situatie van het talent ‘zeer stabiel’ is: “Na een relatief goede nacht en dag heeft hij minder medicatie nodig. De middenvelder wordt nog wel in slaap gehouden op de Intensive Care. Tot maandagavond worden er geen updates vanuit Oostenrijk verwacht.”