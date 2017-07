Maker van schitterend doelpunt op jeugd-EK voor twee jaar naar FC Twente

FC Twente heeft zich zondag versterkt met Nikola Gjorgjev. De negentienjarige vleugelaanvaller wordt voor twee seizoenen gehuurd van het Zwitserse Grasshopper. Dat meldt Twente via de officiële clubkanalen. De transfer werd enkele dagen geleden al aangekondigd door TC/Tubantia, dat melding maakte van een optie tot koop.

Gjorgjev sluit komende week aan bij de selectie van zijn nieuwe club. De jongeling kwam de afgelopen weken nog uit voor zijn land Macedonië tijdens het EK Onder-21. Hij deed in alle drie de groepswedstrijden mee en maakte vooral indruk met een prachtig doelpunt tegen de leeftijdsgenoten van Servië. Die wedstrijd (2-2) was de enige waarin Macedonië een punt pakte in de groepsfase.

De afgelopen drie seizoenen speelde hij voor Grasshopper; in de afgelopen jaargang speelde hij achttien competitieduels. Viermaal had hij een basisplek. "Ik krijg kans om in een grotere competitie te gaan spelen. Ik voel dat ik er klaar voor ben", vertelt de aanwinst. Directeur Jan van Halst noemt hem een 'jonge getalenteerde buitenspeler die ons aanvallend meer mogelijkheden biedt'.

Gjorgjev, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, heeft een contract tot medio 2020 in Zwitserland. Hij is na Danny Holla, Jorn Brondeel, Alexander Laukart, Tom Boere, Haris Vuckic en David Sambissa de zevende zomeraanwinst. Bovendien is Gjorgjev de eerste huurling die deze zomer door Twente werd gehaald; het overige zestal werd op permanente basis vastgelegd door de Eredivisionist.