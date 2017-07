Nieuws rondom Nouri komt hard aan: ‘Wel klaar met deze pot'

Abdelhak Nouri heeft de voetbalwereld zaterdag flink laten schrikken. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen ging de Ajax-middenvelder naar de grond en bleek hij hartproblemen te hebben. Alfons Groenendijk, ex-trainer van Ajax Onder-19 en Jong Ajax, kent het talent goed vanuit zijn tijd in Amsterdam en was dan ook behoorlijk van slag toen hij het nieuws te horen kreeg.

Groenendijk kreeg het nieuws zaterdag te horen voor de oefenwedstrijd tegen Halsteren. "Ik ben daar erg van geschrokken. Ik ken Nouri goed en ben behoorlijk van slag”, aldus de trainer van ADO Den Haag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik stapte hier uit de bus toen ik het hoorde van Nouri. Ik was bij mijn gedachten meer bij hem dan bij deze wedstrijd. Ik wil ook zo snel mogelijk naar huis. Ik ben wel klaar met deze pot."

Ajax liet zaterdagavond weten dat Nouri ‘buiten levensgevaar’ is. Hij ligt momenteel op de intensive care en wordt in slaap gehouden om op die manier beter behandeld te kunnen worden, maar hoeft dus niet te vrezen voor zijn leven. De familie van Nouri is inmiddels naar Oostenrijk afgereisd om hem te steunen.