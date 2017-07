‘Wie zou er nou ‘nee’ zeggen tegen Manchester United?’

Romelu Lukaku mag zich bijna speler van Manchester United noemen. De clubs hebben een akkoord bereikt en de aanvaller heeft de medische keuring inmiddels ook doorlopen, waardoor het nu wachten is op witte rook vanuit Manchester en Liverpool. “Dit is de grootste club van de wereld”, zegt de spits tegen ESPN.

“Man United is een club die hongerig is om de competitie weer te winnen en om weer dominant te zijn in het wereldvoetbal. Dit is een kans die ik als kind al wilde krijgen”, vervolgt Lukaku. “Toen ze belden, heb ik niet twee keer hoeven nadenken. Ik kijk er erg naar uit om deel uit te maken van deze voetbalclub, want wie zou er nou ‘nee’ zeggen tegen de grootste club? Tegen het beste stadion in Engeland, tegen de beste fans…”

GOUD! Hét moment dat Romelu Lukaku aan Paul Labile Pogba vertelt dat ze vanaf nu ploeggenoten bij Manchester United zijn! 🙌 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 8 juli 2017

“Dit is een geweldige mogelijkheid. Ik heb altijd gezegd dat ik voor een team wil spelen dat meedoet om iedere mogelijke prijs. Man United wil weer een dominante factor worden en de geschiedenis van de club spreekt voor zich. Om deel uit te maken van zo’n club, maakt mij erg dankbaar. Het is nu tijd om hard te gaan werken. Ik moet harder werken dan ooit tevoren en ik ben bereid om dat te doen”, besluit de 24-jarige Lukaku.

Lukaku kost Man United naar verluidt een bedrag van 85,4 miljoen euro, een bod dat volgens onder meer de BBC vrijdag nog werd geëvenaard door Chelsea. Lukaku had zodoende de keuze uit twee clubs en de cliënt van zaakwaarnemer Mino Raiola koos voor de werkgever van onder anderen Daley Blind. Het is nog onduidelijk voor hoeveel jaar Lukaku gaat tekenen en wat voor jaarsalaris hij gaat ontvangen op Old Trafford.