‘Van Dijk-soap speelt weer op na verzoek bij clubleiding Southampton’

Virgil van Dijk lijkt zijn laatste wedstrijd voor Southampton gespeeld te hebben. Hoewel het contract van de Oranje-international tot medio 2022 doorloopt in het St. Mary’s Stadium, zit de verdediger met zijn gedachten bij een andere club. Van Dijk heeft de clubleiding volgens de Daily Mirror namelijk laten weten dat hij hoe dan ook wil vertrekken. Hij heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Liverpool.

Van Dijk, die zaterdag zijn 26ste verjaardag vierde, wordt de gehele zomer al in verband gebracht met een overstap naar Liverpool. Chelsea en Manchester United hadden ook een oogje op de mandekker, maar die clubs hebben hun keuze laten vallen op respectievelijk Antonio Rüdiger en Victor Lindelöf. Van Dijk moet de nieuwste aanwinst van manager Jürgen Klopp worden. Southampton wil de speler niet kwijt, maar Van Dijk heeft aangegeven dat hij in de Champions League wil spelen, zoals hij deed bij Celtic.

Mauricio Pellegrino, de nieuwe manager van Southampton, wil niet werken met ontevreden spelers. Meewerken aan een vertrek van Van Dijk lijkt daarom zijn enige optie. Eerder liet de clubleiding van the Saints nog weten niet mee te willen werken aan een transfer. “Geen enkele van die spelers is te koop. Ik kan het niet duidelijker uitleggen dan dat en we willen op die manier vooruit gaan. We hebben dit team gedurende een flinke tijd opgebouwd en we denken dat we een goed team hebben. We zullen nog wat aan de details werken, maar we kijken verder uit naar een sterk seizoen”, zei directeur Les Reed eerder in gesprek met Sky Sports.