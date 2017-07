Lukaku rondt medische keuring af: ‘Ik ben gezegend en dankbaar’

Romelu Lukaku heeft de medische keuring bij Manchester United achter de rug, zo laat hij weten via Instagram. De club van manager José Mourinho lijkt de komst van de aanvaller aan het einde van de zondag dan ook definitief te kunnen bevestigen.

Man United maakte zaterdagochtend bekend een akkoord met Everton te hebben gesloten over de transfer en dat men enkel nog een akkoord moest zien te bereiken met Lukaku zelf. De 24-jarige Belg moest uiteraard ook nog gekeurd worden en dat is nu dus gebeurd. Lukaku hield zijn volgers op de sociale media met vijf foto’s en één video van de keuring op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De international van de nationale ploeg van België publiceerde tevens een foto waarop te zien was hoe hij het Man United-shirt van een jonge fan van een handtekening voorzag: “De eerste Manchester United-fan die ik heb ontmoet… #gezegend #dankbaar”, zo schreef de linkspoot erbij. Lukaku, 59-voudig international, staat zodoende na 166 wedstrijden voor een vertrek bij Everton. In die duels kwam hij 87 keer tot scoren en bovendien gaf hij 29 assists.

Lukaku kost Man United naar verluidt een bedrag van 85,4 miljoen euro, een bod dat volgens onder meer de BBC vrijdagavond laat nog werd geëvenaard door Chelsea. Lukaku had zodoende de keuze uit twee clubs en de cliënt van zaakwaarnemer Mino Raiola koos voor de werkgever van onder anderen Daley Blind. Het is nog onduidelijk voor hoeveel jaar Lukaku gaat tekenen en wat voor jaarsalaris hij gaat ontvangen op Old Trafford.