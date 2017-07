‘Zlatan Ibrahimovic herstelt snel en staat voor ‘sensational comeback’’

Manchester United heeft Romelu Lukaku bijna binnen, maar dat betekent niet dat er geen toekomst meer is voor Zlatan Ibrahimovic. De Daily Mirror meldt namelijk dat het revalidatieproces van de spits voorspoedig verloopt en dat Ibrahimovic in januari toegevoegd kan worden aan de selectie.

Manager José Mourinho is onder de indruk van de progressie die de 35-jarige Ibrahimovic boekt en als hij na de eerste seizoenshelft besluit meer ‘firepower’ nodig te hebben, dan ziet hij een ‘sensational comeback’ van de Zweed wel zitten, zo valt er in de tabloid te lezen. Ibrahimovic is in ieder geval in de buurt, want ondanks dat hij geen contract meer heeft , werkt hij op trainingscomplex Carrington verder aan zijn revalidatie.

De competitieorganisatie van de Premier League maakte precies een maand geleden bekend dat Ibrahimovic was vertrokken bij Man United, wat in leek te houden dat hij geen nieuw contract zou tekenen bij de roodhemden. Nadien volgden er transfergeruchten over clubs als Los Angeles Galaxy, Napoli, Real Madrid en Atlético Madrid.

“Er zijn heel veel club geïnteresseerd in Zlatan Ibrahimovic”, zei zaakwaarnemer Mino Raiola in ieder geval in een interview met Sky Sports. Wanneer er precies duidelijk wordt verwacht omtrent de 116-voudig international van Zweden, is niet bekend. Hij maakte in het afgelopen seizoen 28 doelpunten in 46 officiële wedstrijden voor Man United en daar gaf hij tevens 10 assists bij.