‘Dani Alves verrast en bereikt akkoord met Paris Saint-Germain’

Alles weer erop dat Dani Alves na zijn contractontbinding aan de slag zou gaan bij Manchester City, maar l’Équipe meldt nu dat Paris Saint-Germain de beste papieren heeft om de bij Juventus vertrokken rechtsback te contracteren.

De krant meldt zelfs dat de Braziliaan al een akkoord heeft bereikt met PSG en dat hij volgende week afreist naar Parijs om de formaliteiten af te ronden. De 34-jarige Dani Alves zou dan na linksback Yuri Berchiche de tweede zomeraanwinst worden voor het team van Unai Emery, dat afgelopen seizoen op de tweede plaats eindigde in de Ligue 1.

Mocht Dani Alves naar PSG gaan, dan zou dat een flinke streep door de rekening betekenen voor Josep Guardiola, die de verdediger naar verluidt graag aan zijn selectie zou willen toevoegen. De manager had in Engeland naar verluidt al een tweejarig contract klaarliggen voor Dani Alves, tegenover een jaarsalaris van 4,9 miljoen euro.

Dani Alves werkte eerder bij Barcelona al samen met Guardiola en in Catalonië won hij onder meer zes landstitels, vier bekers, drie keer de Champions League, even zo vaak het WK voor clubteams en drie keer de Europese Super Cup. Dani Alves vertrok vervolgens naar Juventus en met die club won hij de Serie A en de Coppa Italia, maar nu maakt hij zich dus op voor een nieuw avontuur. Een avontuur dat vermoedelijk in Frankrijk ligt.