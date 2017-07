Van der Sar beseft: ‘Het had veel erger kunnen zijn met Nouri’

Edwin van der Sar is opgelucht dat Abdelhak Nouri aan de betere hand lijkt te zijn. De middenvelder zakte zaterdagavond tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen, bij een 2-1 achterstand, vanwege hartproblemen in elkaar en wordt verder behandeld in het ziekenhuis.

“Het had veel erger kunnen zijn”, beseft de algemeen directeur van Ajax. “Het duurt op een gegeven moment zo lang, op zo'n moment ga je toch aan wat ernstigs denken, zeker omdat z'n benen ook niet bewogen.”

FOTOSPECIAL📸 | Iedereen leeft mee met AFC Ajax en Abdelhak Nouri... 🙏♥️ Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 8 juli 2017

“Morgen komen vrienden en familie van Appie naar Oostenrijk. We zullen ze zoveel mogelijk ondersteunen”, besluit de bestuurder in een interview met de NOS. Ajax liet zaterdagavond rond achten weten dat Nouri eigen hartslag heeft, maar wel aan de beademing ligt in het ziekenhuis.

De twintigjarige Nouri speelt sinds zijn zevende voor Ajax en maakte in september in de bekerwedstrijd tegen Willem II zijn debuut in de hoofdmacht. Hij maakte in dat duel ook een doelpunt uit een vrije trap. De international van Jong Oranje staat inmiddels op vijftien wedstrijden in het eerste elftal en daarin kwam hij tot één treffer en drie assists. Het contract van Nouri bij Ajax loopt nog tot de zomer van 2020 door.