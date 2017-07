Doelpuntensensatie én doelwit van Borussia Dortmund naar League One

Bradford City heeft zich weten te versterken met Joel Grodowski, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De negentienjarige spits scoorde namens zijn club PSV Bork aan de lopende band in de Duitse regionale competitie (Kreisliga) en scoorde afgelopen seizoen 53 maal in 32 wedstrijden.

Het jaar daarvoor was Grodowksi ook al op dreef, toen hij 41 doelpunten maakte. Zijn scoringsdrift had in een eerder stadium ook al de interesse van het tweede elftal van Borussia Dortmund gewekt, maar vanwege problemen aan zijn tussenwervelschijven werd hij afgekeurd. Grodowski zelf lijkt zijn mislukte avontuur naar Dortmund inmiddels allang weer te zijn vergeten

"Ik wil graag Bradford City bedanken voor het vertrouwen én voor deze unieke kans. Ontzettend bedankt", laat de Duitse aanvaller weten op zijn Facebook-pagina. "Ook wil ik mijn familie bedanken, die altijd in mij geloofd hebben. Ik hou van jullie." Grodowski heeft voor één jaar getekend bij Bradford. Met PSV Bork kwam hij uit op het zevende niveau van Duitsland en hij gaat nu dus aan de slag in de derde afdeling van Engeland.