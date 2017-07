‘Ik geloof dat Barcelona twintig miljoen euro op mij heeft geboden’

Paulinho heeft bevestigd dat er interesse van Barcelona is. De 28-jarige middenvelder van Guangzhou Evergrande had eerder aangegeven dat hij niet naar Spanje zal vertrekken omdat hij het naar zijn zin had in China, maar nu geeft de Braziliaan aan dat hij de stap naar de Spaanse grootmacht wel ziet zitten.

“Ik ben niet hypocriet en ben een transparant persoon”, begint Paulinho in gesprek met het Braziliaanse Band. “De ontsnappingsclausule in mijn contract is veertig miljoen euro en ik geloof dat Barcelona twintig miljoen heeft geboden. Guangzhou heeft dat geweigerd, maar mijn zaakwaarnemer zegt dat er nieuwe gesprekken zullen plaatsvinden.”

DE CHINESE DROOM | Stel je voor dat een topspeler van AFC Ajax, PSV of Feyenoord Rotterdam op de foto gaat met Kim Holland? Nou, in China zouden ze er niet om kunnen lachen! 🇨🇳⬇ Geplaatst door voetbalzone op donderdag 4 mei 2017

Al weken ging het gerucht dat Paulinho op het punt staat te vertrekken naar Barcelona, terwijl hij ook in verband werd gebracht met Bayern München en Tottenham Hotspur. De Chinese club gaf in een eerder stadium aan niet mee te willen werken: “We hebben in een officiële reactie aan Barcelona aangegeven dat wij hun bod op Paulinho hebben geweigerd. Hij zal niet getransfereerd worden”, zo luidde het statement.

Nu geeft Paulinho aan dat de club wellicht tóch openstaat voor een verkoop. “Het merendeel van de voetballers zegt nooit iets totdat er iets gebeurt, maar ik kan bevestigen dat de interesse er is. Wat ik weet is dat er een bod is gedaan en dat de president van Barcelona (Josep Maria Bartomeu, red.) met de directie van Guangzhou heeft gesproken. Het is mogelijk dat ik bij Barcelona ga spelen”, aldus de middenvelder.

Paulinho, die onlangs zijn contract bij de club verlengde tot de zomer van 2020, kan zich al voorstellen hoe het zou zijn om te spelen met wereldspelers zoals Lionel Messi en Neymar: “Ik kan deel uitmaken van een club vol met sterspelers. Er zullen nog gesprekken plaatsvinden. Er is een mogelijkheid dat er een overeenstemming wordt bereikt en als ik dat wil, dan zal ik de overstap maken.”