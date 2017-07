Emotionele Defoe neemt afscheid van Bradley (6): ‘Slaap zacht, kleintje’

Bradley Lowery overleed vrijdag op zesjarige leeftijd en dat Jermain Defoe pijn. De jonge fan van Sunderland, die Defoe als idool had en de afgelopen maanden een innige band met de spits ontwikkelde, had kanker en overleed in het bijzijn van zijn ouders. Bradley werd in een half jaar tijd niet alleen mascotte van Sunderland, maar van heel voetballend Engeland. De 34-jarige aanvaller van Bournemouth laat via Instagram weten Bradley nooit te vergeten.

Sinds de zesjarige Bradley Lowery, die aan een zeldzame vorm van kanker lijdt, als mascotte met Jermain Defoe mee mocht...

"Vaarwel vriend, ik ga je enorm missen. Ik voel me gezegend dat God je in mijn leven hebt gebracht. Ik heb enkele fantastische momenten met je beleefd en daar ben ik je dankbaar voor. Ik zal nooit vergeten hoe je me aankeek toen ik je voor het eerst ontmoette, de oprechte liefde in je schattige ogen. Het is echt lastig om woorden te vinden die kunnen uitdrukken wat je voor me betekent."

"De manier waarop je mijn naam zei, je kleine lachjes wanneer de camera’s op je gericht waren en de liefde die ik voelde elke keer dat ik bij je was… Je moed zal me altijd inspireren voor de rest van mijn leven. Je zal nooit weten wat voor verschil je hebt gemaakt. God heeft je nu in je armen en ik zal je altijd in mijn hart dragen. Slaap zacht, kleintje."