Ajax stelt supporters gerust: ‘Abdelhak Nouri is stabiel’

Abdelhak Nouri is aan de betere hand. De middenvelder zakte zaterdagavond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen en werd afgevoerd per traumahelikopter, maar Ajax heeft nu via Twitter laten weten dat hij ‘stabiel’ is.

“Er was sprake van hartritmestoornissen. Hij is stabiel, heeft hartslag en wordt in slaap gehouden. Nouri wordt nu per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen. Ontzettend bedankt voor al jullie steunbetuigingen”, zo luidt de berichtgeving van de Amsterdammers.

Nadat Nouri was ingezakt, kreeg hij langdurig medische hulp. De plaats waar hij ligt werd afgeschermd met doeken. De medische staf van zowel Ajax als Werder kwam het veld snel opgerend en met een brancard in hun kielzog. Uiteindelijk werd iedereen door de stadionspeaker gevraagd om het veld te verlaten om ruimte te maken voor de helikopter.